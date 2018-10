Kollektsionäär Viktor lunis väikse poisina oma esimese kellakogu välja sõbralt

"Vaatan, kas midagi sobib ja panen ta paika. Kui juppe ei ole, siis tuleb otsida. Mõnikord mõni mehhanism seisab mitu aastat kapis, lihtsalt ei ole tükke võtta," ütles Stepin "Maahommikule".

Seda, kui palju kellasid tal omal kodus on, ta ei tea. "Pole lugenud. Rohkem juurde ei mahu, kui saab juurde midagi huvitavamat, võtan viletsama seina pealt ära ja panen ta kuhugi nurka hunnikusse ja panen parema asemele."

Ta tunnistas, et alati kellade löömine muusika tema kõrvadele just pole. "Kui telekat vaatan ja mingi huvitav asi tuleb ja üks kelladest kukub prõmmima, 50–60 matsu paneb ära, vot siis on küll selline tunne, et pane või saapaga."

Stepin käis kolmandas-neljandas klassis, kui tal kellade vastu huvi tekkis. "Meie kooli tuli üks uus poiss Turbast ja temal oli üks oma 10–15 kella seina peal, ka nii hobi pärast. Me saime temaga hästi läbi ja siis paari-kolme suve pärast olid need kellad kõik minu seina peal."

Kellasid ta siiski sõbralt ei varastanud. "Lunisin ja nuiasin välja." Ühte kella lunis ta sõbralt suisa kümme aastat. "Siis ta lõpuks võttis seina pealt maha – ta k-tähte ei öelnud – ütles, et "võta, urat ja mine!" Pärast seda olid kõik sõbra kellad Stepini kodus. "Nii see asi on läinud."

Kuigi kõik kellad Stepini kodus töötavad, siis nad kogu aeg ei käi. "Kes neid jõuab üles kruttida, selle jaoks peab üks inimene olema. Ma teen ta korda, panen seina peale. Kellal on see loll omadus, et ta on nagu inimene – kui ta kauaks voodisse jääb, siis ta tuleb uuesti käima õpetada. Need tuleb samamoodi jälle käsile võtta."

Kuigi kogumisarmastus sai alguse kelladest, ei ole need sugugi Viktori ainus kirg. Teda köidavad kõikvõimalikud ajalooga esemed. Nii on ka tema maja ümbrus omamoodi vanatehnika varjupaik. Vagusidki ajavad nad perenaisega vana künniadraga. "Ma olin 10aastane, kui selliste asjadega veel künti."

Ta ei taha, et ükski vanaaegne töövahend läheks niisama prügimäele. "Praegu istuvad kõik arvutites ja nutitelefonides, aga vähemalt nii on näha, millega vanasti tööd tehti."