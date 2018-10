Fotod: Artises toimus R2 eriseanss krimipõnevikule "Mihkel"

Koordis, Paides elav hobuterapeut Elerin Innos kolis maale üheksa aastat tagasi. Tänaseks on ta abielus ja kahe tüdruku ema ning vana talumajagi oma kätega peaaegu taastatud. Ta märkis, et armastus hobuste vastu on talle justkui geenidega kaasa antud ja tema oma lapsedki ratsutasid juba enne kõndima hakkamistki.

Läinud pühapäeval tunnustati pidulikult ja üleriiklikult aasta õpetajaid. Sinna ritta oleks suurepäraselt sobinud 93-aastane Leonhard Kasak, kes pole niisama haruldus naiste domineeritud alal, vaid teadaolevalt üldse Eesti vanim õpetaja. Aga Kasak on ka Eesti vanim tegevlauatennisist. Et paremini tutvust teha, võttis "Pealtnägija" saatejuht Taavi Eilat pinksireketi ja läks temaga trenni.

Postimehe moeajakirjanik ja Kuldnõela žüriisse kuulunud Kristina Herodes kommenteeris tänavuse Kuldnõela ja Hõbenõela laureaate, öeldes, et võitjate käekiri on silmapaistev.

Saates "Hommik Anuga" on pühapäeval, 20. oktoobril külas teleajakirjanik Vahur Kersna, kelle aasta algas mammutsaatega Urmas Otist ja lõppeb raamatuga samuti Urmas Otist – "Kes tappis Urmas Oti?". Tema sõnul on see küsimus, mis teda ennast isiklikultki väga huvitab.

Seansi juhatasid sisse produtsent Riina Sildos, Islandi režissöör ja stsenarist Ari Alexander Magnusson ja näitleja Tómas Lemarquis ("Nói Albínói", "Snowpiercer", "X-mehed: Apokalüpsis", "Blade Runner 2049", "Touch Me Not").

