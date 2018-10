Massive Attacki juubelit tähistava "Mezzanine'i" uusväljalase ilmub DNA-pihustivärvina

Kui Massive Attacki album "Mezzanine" selle aasta aprillis 20aastaseks sai, tähistas duo seda sellega, et kodeeris selle ümber DNA-ks. Bänd andis reedel teada, et selle DNA annavad nad omakorda välja mattmusta pihustivärvi purgis. Pressiteate järgi sisaldab iga purk umbes ühte miljonit albumi koopiat.

Pressiteates märkis Massive Attacki liige Robert "3D" del Naja naljatlemisi, et see on loominguline viis oma muusika salvestamiseks, kuigi on vähetõenäoline, et anonüümsust soovivad tänavakunstnikud DNA-kodeeritud pihustivärvi kasutama hakkavad. Pikaajalise ja seni kinnitamata kuulujutu järgi on 3D, kunagine grafitikunstnik, just nimelt varjunime Banksy taga, vahendab Pitchfork.

Selline näeb välja Massive Attacki "Mezzanine'i" uusväljalase – DNA-ks kodeerituna pihustivärvi purgis.

Aprillis märkis bänd, et DNA-kodeerimine võiks olla lahendus maailmas loodava ja aina kasvava hulga teabe arhiveerimise probleemile. Albumi digitaalsed helifailid konverteeriti 920 000 lühikeseks DNA-ahelaks, mis salvestati seejärel 5000 tibatillukese klaaskerana. "Mezzanine" on suuruselt teine fail, mis on kunagi DNA-na salvestatud.