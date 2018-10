Sissi Nylia Benita läheb isa Dave Bentoniga jõulutuurile

Dave Benton on jõulukontserte andnud 16 aastat, soovides jagada teistega seda rõõmu, mida jõulud temas tekitavad. Bentoni tütre Sissi Nylia Benita jaoks on see kolmas kontserttuur koos isaga. Kui kahel eelmisel aastal imestati tema kui Dave Bentoni tütre hääle üle, siis nüüd räägitakse pigem, et Sissi jõulutuurile tuleb kaasa ka isa.

"Ma olen isaga koos käinud esinemas jõulukontserditel kõvasti kauem, lauldes laulu või kaks. See, et nüüd on rollid vahetunud, on väga huvitav muutus. Aga see ei mõjuta kuidagi meie esinemist, sest pole vahet, mida inimesed ütlevad. Laval oleme alati võrdsed," ütles lauljatar ja tunnistas, et laulmine tähendab talle kõike. "Kuna mu isa on tükk aega juba väga haige olnud, siis jumala ausalt – ma olen nii siiralt tänulik, et ta praegu üldse elus on ja piisavalt hästi end tunneb, et neid jõulukontserte anda."

Kavasse tulevad sel aastal mõlema jaoks laulud, mis ei ole lihtsalt jõululaulud, vaid just lood, millel on isa-tütre jaoks erilised tähendused. "Meie kontsertides on hing. Jõulud on meie peres alati väga tähtsad olnud ja need kontserdid on meie võimalus seda tunnet edasi anda," sõnas Sissi.

Kolmel jõulukontserdil astuvad üles Sissi Nylia Benita & Dave Benton, Madis Kari (klarnet, klaver) ja Madis Arvisto (kitarr).