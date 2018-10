Tómas Lemarquis: öeldi, et mulle uues "Blade Runneris" rolli pole, aga ma ei leppinud keeldumisega

Islandi-Eesti koostööfilmis "Mihkel" üles astuv prantsuse-islandi juurtega Tómas Lemarquis rääkis "Ringvaatele", kuidas ta jõudis Hollywoodi filmidesse ning avaldas muu hulgas, et rolli "Blade Runneri" järjes ei tahetud talle alguses üldse anda, see tuli tal ilma agentideta välja võidelda.

"[Tunnen end] pigem islandlasena, sest kasvasin Islandil üles. Aga elasin veidi aega ka Pariisis. Kümme aastat Berliinis. Ja nüüd elan nagu nomaad. Kohver kaasas. Kindlat elukohta pole. Liigun eri paikade vahel. Los Angelesis, Reykjavikis, siin ja seal," rääkis Lemarquis "Ringvaatele."

Lemarquis märkis, et ei ütleks, et ta nii väga Hollywoodis sees oleks. "Olen küll osalenud Hollywoodi filmides. Aga kõik need filmiti väljaspool Hollywoodi. "X-mehed: Apokalüpsis" filmiti Montrealis, Kanadas. Ma pole saanud veel Hollywoodis filmi teha, kui väga ausalt rääkida. Aga need olid Hollywoodi filmid."

Hollywoodi jõudmise saladuse kohta sõnas ta, et üks asi viib lihtsalt teiseni. "Kuidagi leiad õige agendi, kes tutvustab õigeid inimesi. Paljuski on edu toonud enda tehtud videod. Varasemalt käisid inimesed rolliproovides kohal, kus eraldi režissöör tegi proovisalvestuse. Aga nüüd, kui kaasaja tehnoloogia üha enam levib, filmid stseeni ise kodus üles, sõpradega. Ja saadad ära."

Lemarquis tunnistas, et "Blade Runner", mille järjes ta mängis, oli ta üks läbi aegade lemmikfilme. "Kui kuulsin, et hakatakse filmima järge, läksin väga elevile. Võtsin oma agentidega ühendust, nad on mul eri riikides. Ütlesin, et palun, ma pean selles filmis osalema. Agendid ütlesid, et kahju küll, aga minule selles rolli pole."

Kuid ta ei tahtnud keeldumisega leppida. "Üks mu sõber elab Budapestis. Ta aitas mul saada kontakti rollikatsete korraldajatega. Nende kaudu sain esitada enda tehtud rolliproovivideo. Niisiis läksin tagauksest ja sain rolli." Lemarquis oli väga uhke. "See oli eriti magus võit."

"Mihklist" rääkides märkis ta, et filmi aluseks olev päris lugu meenutab seda, mida filmist võib näha. "Mees tuleb riiki, narkootikumid kõhus. Päris elus juhtus nii, et tal oli olnud operatsioon. Ta ei saanud kraami kõhust välja, kõht hakkas paistetama. Kõik väljus kontrolli alt. Ja ta suri. Filmi sündmustik on toimunu järgi." Ta märkis, et teda huvitab väga, mida Eesti vaatajad tema rollisooritusest filmis arvavad ja loodab parimat.