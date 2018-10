Marek Sadam kohtus kuradiga: olen seda kurjust näinud ka inimeste silmades

"Mul on elus õpetajatega vedanud. Kõik, kes mind on ümbritsenud, need muusikud ja situatsioonid. Ka need inimesed, kes elus mulle halba on teinud, on mind väga palju õpetanud," märkis Sadam "Ringvaatele."

Sadam kirjutab raamatus, et on elus kohtunud kuradiga, kuid täpselt ei paljasta, mis või kes see on. "See ongi kurat ja ma olengi tõesti seda reaalselt näinud. Inimesed võivad pidada seda selliseks poolearuliseks jutuks, aga ma räägin enda kogemusest," sõnas Sadam.

"See oli üks konkreetne Los Angelesi öö ja ma istusin üksinda laua taga ja ma olin üpris pikka aega oma kirjutamistes ja üksinduses, aga see ei olnud selle kuradi ilmumise põhjus. Ka mitte mingid meelemürgid ei olnud selle põhjus," selgitas Sadam.

"Vaid lihtsalt ta ilmus selle toa seinale ja ma sain aru, et ma kohtun antud hetkel kõige suurema kurjusega. Kõige kummalisem on see, et see hetk, kui ma sain aru, et see ongi kurat ja et see on kurjus, olen seda kurjust näinud aeg-ajalt inimeste silmades. Aga selle äratundmise hetke ajel ma saan aru, et see on see meeletu kurjus."

Ta lisas, et samamoodi on ta näinud ka meeletut headust, millest ta raamatus ka räägib. "Aga ma olen absoluutselt veendunud, et ma olen kohtunud kuradiga."

Sadam märkis, et see aeg oli tema elus muutuste aeg. "Ma veetsin Los Angelesis pikka aega üksinduses ja oma treeningutes ning mõtetes ja võib-olla see tegi minust natuke parema inimese. Ma ei ole ka päris kindel, kas inimesed oma algloomuses kunagi üldse muutuvad. Ilmselt me jääme ikkagi samaks, aga võib-olla muutume rahulikumaks või oskame aru saada sellest, mida enam ei tasu torkida."