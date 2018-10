Meelis Mandel: eks see "Panga" Toomas Pisuke Erkki Raasukese nägu ole

"Huvitav igal skaalal, aga ma veel ootaks mõne osa veel ära [enne kui ütlen, kuidas meeldis]," märkis "Ringvaatele" Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

"Aga üks asi, mis hakkas silma, et tegelikkuses ei olnud seda suuri sissevaateid ja traagikat. Elu oli palju lõbusam. Inimesed tegid seda tööd rõõmuga, sest midagi ei olnud kaotada, kõik olid ühteviisi vaesed. Ei olnud veel korjatud seda varandust. Praegu ei juleta enam riskida, sest kaalul on palju rohkem."

Kuigi sarja loojad on korduvalt rõhutanud, et tegemist on fiktsiooniga, siis pärast neljapäevast esilinastust spekuleeritakse siiski, kes olid need konkreetsed tegelased.

"Eks ta [Sergo Varese kehastatud Toomas Pisuke – toim] Erki Raasukese nägu muidugi on. Tal ajaloos on olnud see kiirtoidukett ka. Aga ma ei mäleta, et Erki oleks olnud selline tänavakraakleja ja seda tüüpi. See on talle sinna juurde poogitud. Aga ta on väga kõva töövõimega inimene."

Evelin Võigemasti kehastatud Ülle Tamm võib Mandeli hinnangul olla inspiratsiooni saanud Tiina Mõisast. "Ma ei mäletagi, millal ma viimati Tiina Mõisa nägin. Ta elab kuuldavasti välismaal, nagu mõnigi teine Hansapanga asutaja. Aga ta ei väisa väga üritusi, ei käi konverentsidel, nii et ei teagi, mis ta praegu teeb." Ta lisas, et toona ei olnud väga palju naisi pankade asutajate hulgas, mistõttu oli Mõisa tegelaskuju prototüübina üsna kerge tuvastada.

Gert Raudsepa kehastatud Mati Iisak võib Mandeli sõnul olla Olari Taal. "Olari Taal oli toona ikka võimukas mees. Ma olin just läinud tööle Äripäeva ja tegin temaga telefoniintervjuu esimestel päevadel. Järgmisel päeval sain hirmsa kõne talt, et ta oli väga koledasti vihane, sest tema eeldas, et kui ajakirjanik helistab, siis ei kasutata mitte midagi. Et siis läks üks valimatu tekst sisse. Aga tuli hea lugu."

Priit Võigemasti kehastatud Kalju Tamme pildi kõrvale sobib Mandeli meelest kõige paremini Jüri Mõis. "Ma arvan, et ta on väga kõva administraator. Üldiselt teeb õigeid otsuseid. Võib-olla see viimane poliitikasse tulek kuulub ehk valemate otsuste hulka."

Ta lisas, et Mõis kuulub selliste inimeste hulka, keda ajakirjanikud nimetavad kuldsuuks. "Kui sul on tegemisel lugu ja sa tahad head tsitaati, siis üks kindel asi – helistad Jüri Mõisale, sealt tuleb tsitaat, mis läheb lendu. Tal on asjade kohta oma arvamus ja ta ütleb seda viisil, mis jääb meelde."

Markus Luik kehastas sarjas Siimu, kes on oletatavasti eeskuju saanud Rain Lõhmusest. Mandeli sõnul koomiksiarmastuse järgi siiski Lõhmus Luige kehastatud tegelaskujuga seostatav pole. "Praegu on ta selline nagu siis. Nüüd on selline filosoofilisem ja ta otsib näiteks muusikast omale inspiratsiooniallikaid. Kui Jüri Mõisaga võrrelda, siis ma arvan, et ta vaatab asja pilvepiirilt rohkem."