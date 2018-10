Kassetikoguja Ahto-Lembit: kassetiga maksid 80ndate lõpus taksos või hamburgeriputkas

Viimasel ajal on räägitud palju nn kassetimaksust, mis muusikud tagajalgedele on ajanud. Aga kassetid on taas hinnas ja neid toodetakse ainult juurde. Melomaan Ahto-Lembit Lehtmetsa sõnul on buum alles tulemas.

"Kasseti buum kindlasti ei ole veel Eestis käes. Mujal maailmas on näha, et Cassette Store Day saab aina rohkem kuulsust ja Eestis hakakse aina rohkem kassette välja andma. Isegi kassetitehas on praegu olemas Eestis. Aga see buum tuleb paari aasta jooksul," rääkis Lehtmets "Ringvaatele".

"Alternatiivsed bändid on järjest andnud nüüd kassette ka välja. Et tuleb vinüül, tuleb CD ja tuleb kassett. CD on jäänud nüüd kõige viimaseks."

Lehtmetsal endal on kollektsioonis umbes tuhat kassetti. "Eesti mõistes J.M.K.E. on alati vau, sest J.M.K.E. kaks viimast plaati on tulnud välja ainult kassetina ja sada tükki."

Tema sõnul on kassetil mitu eelist. "Üks, mis mulle kõige rohkem meeldib, on see, et see kassett on steampunk. Temaga on äge toimetada. Esiteks võtad ta välja, keerad poolt, vaatad, kuidas kõik asjad masinas liiguvad ja nii edasi. See minu jaoks veidi nostalgia, aga ka äge toimetamine kasseti kallal."

Lehtmets usub, et kassett teeb tagasitulekut põhjusel, et bändid on hakanud oma demosid just kassettidel välja andma. "Kassett on jätkuvalt ikkagi kõige odavam meedium ja ta on ikkagi päris asi."

Teda ennast üllatab, kui palju kunagi Eestis kassette välja anti. "See on suur äri. Kassetiaja kogused ongi arvatavasti kõige suuremad plaadimüügi kogused, mis Eestis tehtud on. Ma arvan, et Sõnajalad võisid seal miljonini välja müüa, mis on ikka metsik kogus."

Ta meenutas, et 80. aastate lõpus oli kassett eriti väärtuslik asi, seda eriti välismaa kassett. "Ma mäletan, et kogu täienes võimsalt siis, kui ema käis Kanadas ja tõi sealt hunniku kassette, siis olid nad tehtud mees."

Ta andis emale kaasa küll nimekirja, aga sellest oli vähe kasu. "Ta tõi tühjasid kassette. Tühi kassett oli juba selline, et sa said taksos või hamburgeriputkas sellega maksta. See oli valuuta."