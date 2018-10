Just Film avalikustas lasteprogrammi võistlusfilmid

Filmidest lähemalt:



"Kapten Sharky"

Capt'n Sharky

Saksamaa 2018, 73 min

R: Jan Stoltz, Hubert Weiland



Ela kaasa kartmatu kapten Sharky ja tema meeletu meeskonna uutele seiklustele, mille käigus leitakse nii uusi sõpru kui ka vaenlasi, avastatakse uusi maid, lastakse õhku nii mõnigi laev ning saadakse aru kui tähtis on tõeline sõprus. Kuigi mõõdult lühike ja vanuselt noor, on Sharky siiski suurte ambitsioonidega piraadihakatis, kelle unistus on saada kõigi merede suurimaks hirmuks ja valitsejaks ning selle nimel valmis läbi käima tulest ja veest.



"Eia jõulud Tondikakul"

Eva's Christmas Mission

Eesti 2018, 90 min

R: Anu Aun

Os: Paula Rits, Siim Oskar Ots, Liis Lemsalu, Jaan Rekkor, Juhan Ulfsak, Märt Pius, Priit Pius



Eesti Vabariigi juubeli puhul valminud maagiline jõulufilm väikesest Eiast, kelle jõulurahu ei alga teps mitte rahulikult. Tema vanemad on sunnitud jõuluaja tüdrukust eemal veetma ning kogu perekondliku tohuvabohu keskel satub Eia jõule veetma muinasjutulisse ürgse loodusega Lõuna-Eesti talusse. Kuid vastleitud lummava keskkonna ja uute sõprade kõrval ootavad Eiat ees ka katsumused. Nii satub ta võitlusse kohaliku põlismetsa säilimise pärast, aitab kaasa kahe noore vastastikuse armastuse leidmisele ning on sunnitud lahti harutama oma pere pikalt mahavaikitud saladusi.



"Los Bando"

Los Bando

Norra 2018, 94 min

R: Christian Lo



Naljakas teekonnafilm Akselist ja Grimist, keda ühendab huvi rokkmuusika vastu. Paraku pole trumme mängiv Grim söandanud Akselile öelda, et viimase lauluhääl kuskile ei kõlba. Tõele tuleb aga näkku vaadata, kui Aksel organiseerib nende bändi nimega Los Bando Immortale esinema Norra suurimal uute tulijate rokk-üritusel nimega Norwegian Championship of Rock. Algab peadpööritav võidujooks ajaga, leidmaks bändile laulja, bassist ning autojuht, kes nad riigi teise otsa toimetaks, samal ajal, kui neid ajavad taga politsei, vanemad ja sisepinged.



"Matti, Sami ja kolm suuremat viga universumis"

Matti and Sami and the three biggest mistakes in the universe

Saksamaa 2018, 94 min

R: Stefan Westerwelle



10-aastase Saksamaal elava, kuid Soome juurtega Matti arvates on universum vigu täis, sest muidu poleks ta isa, Sulo, bussijuht, vaid üliedukas arvutimängude arendaja. Samuti poleks Matti ema tööl kimpus kiusliku ülemusega ja tagatipuks saaks kogu nende pere sõita puhkusele Soome. Kuna universum on aga vigu täis, otsustab Matti sellega võitlema asuda. Ta võltsib perele suure loteriivõidu ja kõik arvavad, et neil on nüüd Soomes suur maja. Kohale jõudes leiab kogu pere end aga maja, raha, auto ja töökohata. Kas universumil on nüüd varuks mõni positiivne üllatus, kuivõrd temast see kõik ju algas?



"Supermerisiga"

Super Furball

Soome 2018, 86 min

R: Joona Tena



11-aastane Emilia elab emaga Helsingi äärelinnas ning arvab, et temast igavamat tüdrukut pole olemas. Samuti on ta hädas parima sõbra, Simoga, sest juhtumisi on tegemist kooli kõige ebapopulaarsema poisiga. Et ise mitte põlu alla langeda, hoiab Emilia avalikes kohtades Simost eemale. Et üksindustunnet veidigi leevendada, ostab Emilia ema tüdrukule merisea. Kui merisiga Emiliat hammustab, omandab ta supervõimed ning kohtub muinasjutulise ülem-meriseaga, kellelt ta saab tähtsa ülesande ning vastutusrikka rolli täita.



"Šokolaadipäev"

The Day of Chocolate

Poola 2018, 86 min

R: Jacek Piotr Bławut



Monika kolib vanematega linnasuminast eemale rahulikku ja maagilisse maakohta. Kui maagilisse, hakkab Monikale kohale jõudma pärast kohaliku poisi Dawidiga kohtumist. Nimelt peitub Dawidi pööningul iidvana kellakapp, mida pole lubatud puutuda. Mõistagi ei suuda Monika oma käsi eemal hoida ning õige pea leiab ta end kummaliste juhtumite keerisest. Tuleb välja, et kapp on värav värvikasse võlumaailma, kus askeldavad näiteks sellised tegelased nagu ajashüppaja, esmaspäeva-tervitaja, nõid ning salapärane kelner.



"Pistrikud"

The Falcons

Island 2018, 97 min

R: Bragi Thor Hinriksson



Island on küll rahvaarvult väike riik, aga jalgpalli mõttes suur. Nende "UH" on vallutanud maailma ning tänaseks saanud tuttavaks igale spordisõbrale. Pistrikute jalgpallimeeskonda ootab ees sõit pikale turniirile, kus tuleb demonstreerida parimat mänguoskust ja suurt võitlejahinge. Jalgpall ühendab suuri ja väikeseid, vaenlasi ja sõpru. Kogu selle suurepärase mängu ilu seisneb võimes jääda ausaks sportlaseks. Seda teab ka 10-aastane Jon, kes koos meeskonnakaaslastega armastab üle kõige maailmas jalgpalli. Suurepärane koguperefilm, mida rikastab Islandi omanäoline ja maaliline loodus.



"Metsnõid"

Wildwitch

Taani 2018, 90 min

R: Kaspar Munk



Värvikas seiklusfilm jälgib 12-aastast Clarat igapäevategemistes, milleks on kooliskäimine ja ema aitamine. Müstilise oleku tõttu ta koolis populaarne pole ning üldse paistab tal olevat ainult üks sõber. Lisaks on Clara hädas teda pidevalt jälitava musta kassiga, kes paistab kurjakuulutav. Kui tüdruk varsti salapäraselt mustalt kassilt küünistada saab, avastab ta oma kohkumuseks, et suudab loomadega suhelda. Seejärel hakkab tema perekonda ümbritsev saladuseloor mühinal langema ning Clara avastab, et on osa võimsate metsnõidade vereliinist.

Lastefilmide võistlusprogrammi hindavad Just Filmi lastežürii ning Euroopa Lastefilmide Assotsiatsiooni (ECFA) esindajad. Pimedate Ööde filmifestivali noorte- ja lastefilmide alafestival Just Film toimub tänavu 16. novembrist 2. detsembrini.