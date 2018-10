Kuldnõela žüriiliige: tänavused võitjad sõidavad kõigest oma ideedega üle

Postimehe moeajakirjanik ja Kuldnõela žüriisse kuulunud Kristina Herodes kommenteeris tänavuse Kuldnõela ja Hõbenõela laureaate, öeldes, et võitjate käekiri on silmapaistev.

Loomingulist järjepidevust, kvaliteeti ja ilu hindava Kuldnõela pälvis tänavu Kristel Kuslapuu, Hõbenõela pälvis meestemoe tulevikulootus Katrin Aasmaa. "Sa võid vaadata üht Katrin Aasmaa kinga või üht pükstele sissepoole õmmeldud lampassi, see paistab väga kaugele silma, need on väga ekspressiivse käekirjaga. See silmajäämine tuleb nätaki kahe silma vahele," lausus Herodes Raadio 2 reedehommikuses programmis.

Tema sõnul olid mõlemad võitjad ülid ületamatult head. "Kui sa lähed mängima sellisesse liivakasti moes nagu on natuke üle võlli mässuline mood ehk sa julged teha teisiti ja vilistad reeglitele, siis sa pead minema lõpuni välja, siis sa pead olema mitte natukene hull ja tasakesi pöörane, vaid täie rauaga. Nad mõlemad sõitsid kõigest oma ideega 200-300 protsendiga üle," ütles Herodes, miks just Kuslapuu ja Aasmaa tiitlid pälvisid.

Herodese sõnul on Kuslapuu plussiks seegi, et tema põnevad kudumid on väga kantavad. "Moes on asju, mida ei saa kanda, aga Kristeli kampsunid on kohe kindlasti kantavad. Loomulikult on see nii, et sa ei pea väga foorituledest hoolima, kuna kõik autod peatuvad, kui sa tahad üle tee minna ja kõik inimesed pööravad pead," naeris Herodes.

Kuslapuu tõi Tallinn Fashion Weekil toimunud galaüritusel lavale pöörase moepeo. "Nad rullisid ennast laval, tantsisid ja kõik need mütoloogilised ulmekudumid, ma ei kujuta ette, kuidas sellist asja kokku kududa," meenutas Herodes võimsat showd.

Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viimase viie aasta vaates. Hõbenõel on aga auhind, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas.