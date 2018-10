Andrea Bocelli annab taasiseseisvumispäeval Tallinnas kontserdi

Itaalias, Pisa piirkonnas sündinud Andrea Bocelli suurim hitt koostöös Sarah Brightmaniga "Con Te Partirò" või inglise keeles "Time To Say Goodbye" on üks enimmüüdud singleid läbi aegade. Itaallane on müünud üle 80 miljoni plaadi, laulnud paavstidele, presidentidele, kuninglikele perekondadele ning esinenud maailma kõige mainekamates kontserdisaalides ja ooperimajades.

Üle 14 aasta annab Bocelli 26. oktoobril välja oma uue albumi "Si", mis on pühendatud armastusele, usule ja perekonnale. Plaat on salvestatud Itaalias ja selle produtseeris legendaarne Bob Ezrin, kes on teinud koostööd Pink Floydi ja Lou Reediga. Albumi esimene singel on juba avalik ja see kannab pealkirja "Fall on Me". Singlil laulab koos isaga Andrea Bocelli poeg Matteo. Vaid loetud päevadega saavutas laul tohutu populaarsuse, praeguseks on seda videokeskkonnas vaadatud üle 17 miljoni korra.

Kontserti korraldava Monster Music OÜ tegevjuhi Tanel Sammu sõnul on artisti tehniliste soovide list ülikeeruline ja ületab kõik seni nähtu. Bocelli kontserte Euroopas teenindava Eventech OÜ esindaja Raul Jürgensoni sõnul on itaallane hetkel Euroopas tuuritavatest artistidest kõrgeimate helitehniliste nõudmistega artist.

Piletid tulevad kõigis Balti riikides müügile üheaegselt 26. oktoobril.