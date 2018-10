"Ringvaates" katsetati metsakümblust

Läinud pühapäeval tunnustati pidulikult ja üleriiklikult aasta õpetajaid. Sinna ritta oleks suurepäraselt sobinud 93-aastane Leonhard Kasak, kes pole niisama haruldus naiste domineeritud alal, vaid teadaolevalt üldse Eesti vanim õpetaja. Aga Kasak on ka Eesti vanim tegevlauatennisist. Et paremini tutvust teha, võttis "Pealtnägija" saatejuht Taavi Eilat pinksireketi ja läks temaga trenni.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel