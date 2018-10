Noor laulja Andreas Poom nõuandjatest: esimesena lähen suurema venna juurde

Andreas on laulnud terve oma elu, koos kitarriga viimased kolm aasta. Lisaks laulmisele ja pillimängule on Andreas andekas laulukirjutaja. Täiesti valmis on tal natuke üle kümne loo, "Terevisioonis" esitas ta neist üht pealkirjaga "Don't go". "Täiesti lõpetatud on siis, kui kõik osad on olemas - refräänid, salmid ja kõik," selgitas Andreas, et poolikuid lugusid on tal veel.

Laulud, mille autor Andreas on, räägivad suuresti armastusest. "Praegu on enamik laule mul armastusest, ma ei tea miks, aga osad võivad olla ka näiteks enesekindlusest. Ma tahaksin teha oma muusikaga inimeste tuju paremaks," rääkis põhikoolis õppiv Poom.

Oma suurimaks nõuandjaks peab Andreas aga vanemat venda. "Kõige esimesena ma lähen oma suurema venna juurde. Ta oskab päris hästi nõu anda," tunnistas Andreas ja lisas, et ühtki lugu pole ta veel venna soovitusel pidanud ümber kirjutama.

"Metsaneid" (Tõnis Mägi):

"Don't Go":