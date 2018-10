Pühapäeval alustab ETV-s uut hooaega Mati Talviku saatesari "Ajavaod"

Eesti ilmselt pildistatuim kajakas elab vanalinnas Kohtuotsa vaateplatvormil, kes on poseerinud sadade turistide fotodel. Hõbekajakas on nii tuntud, et 2016. aastal tehti talle lausa Instagrami konto.

"See on väike valik lugusid neist inimestest, kes tegutsesid Eestis meie riigi esimestel kümnenditel. Kümme lugu, kümme saatust, kümme isiksust," mõtiskleb Renita Timak rääkides hooaja persoonide valikust. "Nad nägid sõdu, poliitilisi võimuvahetusi, oma riigi arengut. Mõnigi elu jäi ebaõiglaselt lühikeseks, mõnel teisel jälle õnnestus elada pikk ja viljakas elu ühest sajandist teise ja mõne elutee lõppes võõrsil. Eesti keerulisest ja võimuvõitlusi täis ajaloost said nad kõik oma osa."

Saatesari "Ajavaod" on käsitlenud Eesti esimest iseseisvusperioodi juba 156. saates. Räägitud on nii ärimeestest kui ka riigimeestest. Uuel hooajal jõuab ekraanile kümme lugu teadusemeestest.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel