Pangajuhti kehastav Evelin Võigemast: tegelikult ma ei tea, mis on liitintress

Võigemast tunnistas ETV saates "Terevisioon", et kuigi "Panga" treileris räägib ta liitintressist, ei oskaks ta praegu öelda, mida see täpselt tähendab. Selleks, et ekraanil aga kõik usutav oleks, tegi mõttekoja Praxis juhatuse esimees Tarmo Jüristo peategelastele finantskoolituse. "Et me ikkagi oleksime targemad kui muidu ja võttehetkel olid need asjad endale selged, mida rääkida," lausus Võigemast.

"Pank" räägib kümne tunni jooksul Eesti inimeste ees olnud valikutest 1990ndatest peaaegu tänapäevani. Seriaali keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku.

Võigemast rõhutas, et kuigi "Panga" puhul tõmmatakse paralleele Hansapanga sünnilooga, siis tegelikult on stsenaarium ikkagi suures osas väljamõeldud. "Kui ma ei eksi, siis Hansapanga finantsjuht oli üldsegi mees. See sari on tõukunud päriselust kindlasti, aga tegelikult saab ka vaadates selgeks, et me ei tee dokumentaali, täiesti teadlikult on teised nimed inimestel ja süžeekäigud ei ole otse elust maha kirjutatud. Ta on päriselust mõjutatud, aga mina rolli luues suhestusin eelkõige stsenaariumiga, mitte ei otsinud paroodiamaterjali päriselust," tõdes Võigemast.

Just stsenaarium oli Võigemasti hinnangul sarja tugevaim pool. "Mis on erakordseks teinud selle töö minu jaoks, seda on mitmed näitlejad öelnud, aga see on stsenaarium. Esimest osa kätte saades ma ei mäleta, et oleksin eesti keeles midagi sellist lugenud. Stsenaarium ise oli selline, mis pulssi tõstis ja tekitas suure himu platsile minna," rääkis Võigemast.

Võigemasti kehastatud Ülle on tõsise olemisega finantsekspert, kuid põnevaid tegelasi on lugematul hulgal. "Seal on kõik tegelased vajalikud. Käib kaks paralleelmaailma. See, mis toimub pangas, ja siis on ka normaalsete inimeste elu samal ajal. Iga osatäitja on väga oluline. Võib-olla mu tegelane on selline, kes ei ütle liiga palju, aga tema kohalolu, teadmised ja oskused on väga vajalikud," selgitas Võigemast.

"Pank" jõuab Eesti Televisiooni eetrisse 18. oktoobrist kell 22.05. "Panka" saab kohe pärast telelinastust järele vaadata lehelt ERR.ee.