Menu soovitab: põnevad filmid, Priit Võigemasti uus lavastus ja seriaal "Pank"

Sellest nädalast jookseb Eesti kinodes Lars von Trieri värske linalugu "Maja, mille Jack ehitas" ("The House That Jack Built").

Film räägib loo Matt Dilloni kehastatud mõrvarist, kes kägistab ja piinab oma ohvreid. "Film on loodud tähistamaks ideed, et elu on kurjus ja hingetus – seda tõestab ka rotikuninga (Homo trumpus) võimule tulek," ütles Trier Online filmiajakirjas IndieWire filmi sisu kommenteerides, vihjates mõistagi Donald Trumpile.

2011. aastal sai Lars Von Trier Cannes'i filmifestivalil keelu, kui ta tegi oma filmi "Melanhoolia" pressikonverentsil natside teemalise nalja. Sel aastal tema persona non grata staatus aga tühistati ning film "Maja, mille Jack ehitas" osales festivalil väljaspool võistlusprogrammi.

Osades Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman.

-

Kinolevisse on jõudnud ka film "Withney", mis räägib loo traagilise elusaatusega lauljast Whitney Houstonist. Filmi on lavastanud Kevin MacDonald.

Whitney on olnud läbi ajaloo üks edukamaid naislauljaid - ta on müünud üle 200 miljoni albumi ja tema laul "I Will Always Love You" on naisartistide seas kõigi aegade suurima läbimüügiga laul.

Filmis paljastub aga rekordite, skandaalide ja kuulsuse tagant tõeline Whitney.

Whitney Houston oleks 9. augustil saanud 55-aastaseks, kuid lahkus meie hulgast 2012. aastal.

-

Laupäeval, 20. oktoobril esietendub Von Krahli teatris Priit Võigemasti uus lavastus. Kinoteatri ja Von Krahli Teatri koostöös sündiv näidend kannab pealkirja "Monument" ja põhineb Saksa näitekirjaniku Marius von Mayenburgi kirjutatul.

Lavale tuuakse moodsa pereelu köielkõnd - kuidas ühildada karjääri ja suhet, kuidas kasvatada lapsi, kui sind kunagi kodus ei ole.

Lavastuses mängivad Kait Kall, Markus Luik, Tõnis Niinemets, Evelin Võigemast ja Mari Jürjens, kes pärast mitu aastat kestnud pausi taas näitlejana lavale tuleb.

-

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud ainus teleseriaal "Pank" jõuab Eesti Televisiooni eetrisse 18. oktoobrist kell 22.05. "Panka" saab kohe pärast telelinastust järele vaadata lehelt ERR.ee.

Seriaali režissöörid on Jan-Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ning Marianne Kõrver. Peaosades astuvad üles Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsep, Priit Võigemast ja Andres Dvinjaninov.