Selgusid tänavused Kuldnõela ja Hõbenõela võitjad

Kuldnõela auhinna võitnud Kristel Kuslapuu nomineeriti Eesti tähtsaimale moeauhinnale juba teist korda.

Žüriiliige Kristina Herodes sõnas, et mood on hea indikaator ühiskonna mõttelaine tabamiseks ning lisab, et selle aasta Kuldnõela ja Hõbenõela võidud illustreerivad seda hästi. "Ajad on liiga rahutud selleks, et vaimustuda filigraansest, täiuslikkuseni timmitud puhtast esteetikast. Ma isegi ei tea, kas klassikaline ilu ja glamuur tänases maailma üldse enam ilus tundubki, sel oleks nagu möödunud aegade mekk," ütles ta.



"Tema pöörane moe-performance ja kogu looming kuulub moekunsti mässajate hulka – äärealale, teisitimõtlejate maale. Sedasorti hullud asjad võidavad siis, kui neid hoiab üleval kunstniku väga aus idee ning tervik haagib aja rütmiga. Kõrvalt võib näida see kerge žanr – kui moodi huumori ja eneseirooniaga timmida, siis saab kindlasti midagi lõbusat. Tegelikult nii ei ole. Tähenduseta asjad on võõristavalt õõnsad. Mis on Kristeli trump terves moemaailmas? Tema töös on tähendus ning ta julgeb olla täiesti üle võlli ehe, kastist väljas, määratlematu. Moes on meeletult kordamist, aga kas keegi on iial mistahes maailmaotsa moelaval näinud midagi sellist, mida teeb meie oma varrastega loovhuligaan Kristel Kuslapuu?" kommenteeris Herodes Kristel Kuslapuu võitu.



Tänavuse Hõbenõela auhinna, millega tunnustatakse viimase aasta säravaimat panust meie moeellu, viis koju Katrin Aasmaa.

"Katrini puhul leidsime, et ta väärib seekordset Hõbenõela, kuna tema kollektsioonid on alati läbimõeldud ning detailirohked, slaavilikust esteetikast läbi imbunud ning kõnnivad õhkõrnal maitsekuse ja maitsetuse piiril. Katrin leiab oma kollektsioonide jaoks inspiratsiooni uskumatutest kohtadest ja tema moeetendused on juba lühikese ajaga saanud legendaarseks, kuna ta suudab alati publikut millegi uuega üllatada, jäädes samas oma disainikäekirjale truuks," kommenteeris züriiliige Aljona Eesmaa Katrin Aasmaa võitu.



Kuldnõela žüriisse kuuluvad ajakirja Säde peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja, EKA moedisaini osakonna juhataja Piret Puppart, moeajakirjanik ja PR-spetsialist Aljona Eesmaa, moefotograaf Filippo Caroti, Kaubamaja turundusdirektor ja ajakirja Hooaeg peatoimetaja Britta Ratas ning moeajakirjanikud Urmas Väljaots ja Kristina Herodes.



Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viimase viie aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele. Kuldnõela auhinna tänavused nominendid olid Hanna Haring (Monton), Kriss Eglite (New Vintage by Kriss) ning Kristel Kuslapuu.



Hõbenõel on aga auhind, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Hõbenõela nominendid olid sel aastal Liisa Soolepp, Inga Vatsk-Laasner (IVL) ja Katrin Aasmaa.



Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.