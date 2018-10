Tartus võtsid eakad mõõtu terviseolümpial

Tartu ülikooli spordihoone õhk pakatas kolmapäeval võistlushimust ja spordiarmastusest. Suurem osa võistlejatest oli juba varemgi olümpialt osa võtnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elli võttis terviseolümpiast osa juba kolmandat korda. "Eelmisel aastal ma ei olnud, siis mul tervis oli natuke vilets. Aga meeldib, saab natuke liigutada," ütles ta. Kõige paremini tuleb tal enda sõnul välja slaalom.

Reinu lemmikala on aga topispalli viskamine. "Ma vana kergejõustikumees olen olnud," kinnitas ta.

"Päris olümpiaga siin väga palju sarnast tõenäoliselt ei ole. Esiteks, olümpiaalad ei ole päris klassikalised. Näiteks sellel aastal on üheks olümpiaalaks ka paberlennuki lennutamine - tuleb voltida lendav paberlennuk ja püüda sellega märki tabada. Aga ajavõtud, punktiarvestused - see kõik on nii nagu pärisolümpial," selgitas võistluse korraldaja Piret Väljaots.

Korraldaja tõdes, et ka terviseprobleemid pole osajelatele võistlemisel takistuseks olnud.

"Kes ka on kõndinud karguga, see paneb kargu ülesande soorituse ajaks seina najale ja sooritab ülesande ära - on ka olnud selliseid hetki. Nii et see ei ole takistus," rääkis Väljaots.

Eakate terviseolümpia toimus tänavu kuuendat korda.