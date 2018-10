Jüri Muttika käis Joosep Matjusega metsas põtru otsimas

Eesti kõige populaarsemat loodusfilmi "Tuule tahutud maa" on tänaseks vaadanud juba üle 15 000 inimese. Jüri Muttika käis filmi režissööri Joosep Matjusega metsas ise põtru otsimas.

"Siin võib mitu päeva minna enne kui ta kaadrisse tuleb," märkis Matjus enne tema ja Muttika otsingute algust.

Matjus rääkis ka, et selleks, et üks hea põdrastseen kokku saada, läheb tal heal juhul metsas 30 päeva. "Jama ongi, et nad kogu aeg töötavad vastu mulle. Nii pea, kui ma leian mingisuguse ilusa lokatsiooni, siis nemad ei taha sinna üldse tulla."

Ta meenutas seda, kuidas sattus kord peale vanemate juurest just ära aetud põdramullikatele, kes olid koos kolme metsseapõrssaga. "Said keset heinamaad kokku ja ei teadnud, kas karta või kallistada ja tekkis kummaline situatsioon, kus nad ühtepidi nagu põgenesid üksteise eest ja teistpidi ajasid üksteist taga hoopis."

Matjus nentis, et kui ta kaadri kätte saab, siis selle eest makstud hind ei ole kunagi liiga kõrge. "Kõige rohkem jäävad mulle meelde need hetked, kui ma mitte midagi ei saanud ja pidin istuma kuskil jääkülmas vees või külmetama telgis, ilma et saaks hetkegi magada."