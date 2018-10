Pudruvalmistamise MM-il osalenud Laura: võistlustöödena esitleti seal ka pannkooke seenekastmega ja lõhesuppi

"Kusagil 30 pudruarmastajat kogunesid Põhja-Šotimaale ühesse väikesse külla nimega Carrbridge ja on juba 24 aastat sinna kogunenud. See oli järjekorras 25. kord niimoodi kohtuda," rääkis "Ringvaatele" pudruvalmistamise MM-il osalenud Laura Valli.

"Korraga oli kohapeal viis pudrukeetjat, kõigil lipud ees, mis riiki esindatakse ja see kestis täpselt 30 minutit. Kindlasti pidi keetma vähemalt ühe pudru – traditsiooniline Šoti puder, mis koosneb kaeratangust, eelistatult kuidagi peenestatult. Öeldakse selle kohta, et steel-cut oats või pinhead oatmeal ehk siis kaeratera on kooritud ja siis on kolmeks-neljaks tükiks jahvatatud. Siis pannakse juurde vett, võib panna natukene soola ja keedetakse ning segatakse kas päri- või vastupäeva või vaheldumisi."

Lisaks sellele võis keeta veel eraldi pudru, kus tuli kasutada ainult kaera. "Aga mis kujul, sellele ei seatud mingeid piiranguid ja mulle üllatuseks seal esitleti võistlustöödena ka näiteks ka pannkooke seenekastmega, lõhesuppi, muffineid tehti otse laval. Nii et mida iganes selle poole tunni sisse mahutada sai."

Valli märkis, et tema otsustas, et puder olgu ikka puder. "Ehk siis vähemalt peab ta olema kausis serveeritav. Ma näitasin seda, kuidas kaerast saab teha erinevaid tooteid. Ma kasutasin kaeraterasid kooritult, kaeratangu, mis on purustatud kaeratera. Lisaks veel kaerahelbeid, selliseid jämedamaid ja lõpuks ka kaerakama," selgitas ta.

"Küsimusi tekitas nii see kaeratera, mida ei ole jahvatatud, kui ka see kaerakama ja siis ma panin sinna juurde piima ja vahukoort, et ta kreemine ja rammusam oleks ja serveerisin seda pruunistatud või, röstitud mandlilaastudega ja natuke ürte sinna juurde ja veidi soola ja mett ka."

Kuidas see vastu võeti? Esiteks tekitas züriis kahtlusi, kas see kaeratera on üldse sobilik tooraine, mida kasutada.