Nubluga lava jaganud Lenna: ma nägin samasugust hüsteeriat, mida kunagi Vanilla Ninjaga

"Ma nägin tõepoolest fenomenilähedast hüsteeriat, mis valdas kontserdisaalis, kus inimesed teadsid lugusid peast ja ka meie loo sõnu, mis oli ilmunud üks päev enne kontserti. Sellist asja ma väga ammu ei mäleta, võib-olla Vanilla-Ninjaga kunagi oli samasugune meeletu lend," tõdes Lenna Raadio 2 saates "Bert Järvet".

Lenna sõnul on olnud Nublu õigel ajal õiges kohas. "Mina ei mäleta enam, kes see viimati seda nii suurelt tegi. Küll aga näen ma sarnasust meie enda väikesele bändikesele Vanilla Ninjale. Siis ma mäletan, et oli täpselt sama asi. Me andsime "Club Kung Fu"

"Me juba aasta alguses kirjutasime selle loo. Kohe oli selge, et see on räpilugu ja meil on räpparit vaja. Ma küsisin Raul Ojamaalt, et kellega me teeme, ta ütles, et Nubluga ja sel hetkel ma küsisin, et kes see Nublu on. Mina tõepoolest suve hakul ei olnud veel kursis selle asjaga, mis siin Eestis hetkel võimust on võtnud - kogu see räpilaine ja fenomen, mille Nublu on tekitanud. See on erakordne," tõdes Lenna.

Nüüd ei kujuta ette, milline teine Eesti räppar oleks rolli loos "Keeruta" nii hästi välja kandnud.