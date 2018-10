Birgit: mul pole varem olnud piisavalt enesekindlust oma muusikas kaasa rääkida

Lauljatar Birgit Sarrap avaldas sügisel oma viienda albumi pealkirjaga "V". Lauljatar tõdes, et uus plaat on varasemast sügavam, naiselikum ja päris mõttega.

"Ma varem ei ole võib-olla valmis olnud selleks, et nii palju sõna sekka kaasa öelda või ei ole olnud seda enesekindlust piisavalt," rääkis Birgit ETV2 saates "Eesti TOP 7", kuidas uue plaadi muusika varasemast erineb.

Uue albumi mitmes laulus on Birgit ise kaasautor ja iga loo tekst on käinud läbi tema. "Hästi palju oli teemasid ette antud ja kõik laulud on kirjutatud mulle, ma ütleks küll, et täitsa minu plaat," oli Birgit rõõmus.

Samas ei tunne Birgit, et tema eelmised albumid oleksid talle kauged. "Ma siiamaani ütlen seda ja olen alati öelnud, et mulle meeldib väga laulda erinevat muusikat, erinevate autorite muusikat ja teha nendest lugudest enda asi," selgitas Birgit.

Uue albumi puhul mõtles Birgit pikalt, kuidas edasi liikuda, sest lauljatari eelmise albumi ilmumisest on möödas juba viis aastat. "Tõesti läks aega, et mõelda, mida ma täpsemalt edasi teen - kas lähen tänapäeva moega kaasa ja hakkan ka jubedalt ainult elektroonilist muusikat tegema või ikkagi jään selle enda natukene akustilisema live-kõla juurde," selgitas Birgit, kes otsustas enda stiilile kindlaks jääda.

Uuel plaadil kõlavad lood erinevatelt autoritelt, kuid Birgiti sõnul tabab tema olemust siiski kõige täpsemini sõber ja kolleeg Mihkel Mattisen. "Ta on suurepärane helilooja ja kuidagi meie muusikakeel on hästi ühine," põhjendas ta.

Septembris ilmunud albumil läheb poelettidel hästi ja Birgiti sõnul on rõõmustav, et Eesti inimesed ikka veel albumeid ostavad. "Tõesti läheb albumil väga hästi. Peaaegu kuu aega on plaat väljas olnud, aga endiselt on ta tabelis ilusasti teisel kohal," ütles Birgit, keda edastab müügitabelis vaid Jaak Joala kogumikplaat "Jääda iseendaks".