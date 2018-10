Telelinastuva "Panga" produtsent: tasub meeles pidada, et see kõik on fiktsioon

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud teleseriaal "Pank" jõuab Eesti Televisiooni eetrisse neljapäeval, 18. oktoobril. Kuigi sarja produtsendi Paul Aguraiuja sõnul tulevad käsitletud teemad tuttavad ette üle 30-aastastele vaatajatele, tuleks ikkagi silmas pidada, et sarja sisu on loonud stsenaristid.

"Me läbime väga palju reaalselt toimunud majandussündmusi, poliitilisi sündmusi ja ajaloosündmusi, aga vaadates tasub siiski meeles pidada, et tegelikult on see kõik fiktsioon," rõhutas Aguraiuja ETV-le antud intervjuus.

EV100 filmiprogrammi kuuluv teleseriaal "Pank" kõneleb kümne tunni jooksul Eesti inimeste ees olnud valikutest 1990ndatest peaaegu tänapäevani. Seriaali keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku. "Kõik toonasel ajal ise tegutsenud inimesed ütlevad, et tekib nostalgia. Et tulebki meelde see atmosfäär, see tunnetus," tõdes Aguraiuja.

Sarja idee on näidata vaatajatele, kuidas Eesti ühiskond on 25 aastaga jõudnud sellisesse punkti, kus ta praegu on. "Need ajad, 1990ndad olid ikka nii teistsugused. Proovimegi näidata siis seda, küll mitte dokumentaalses vormis, vaid see kõik on fiktsioon, kuidas toona 1990ndatel tehtud otsused mõjutavad siiani meie elu," lausus Aguraiuja.

Aguraiuja rõhutas, et Eestis ei ole keegi teinud enne sellise mahuga seriaali. "Meil õnnestus leida mõned välismaised konsultandid, nende käest siis küsisime, suu lahti kuulasime, mõtlesime läbi, pärast püüdsime teha," kirjeldas Aguraiuja.

Seriaali režissöörid on Jan-Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ning Marianne Kõrver. Stsenaariumi autorid on Eero Epner ja Tarmo Jüristo.

Sarja tootnud meeskonda nimetab Aguraiuja televisiooni mõttes amatöörideks. "Meie režissöörid keegi pole enne teinud teleseriaali. Stsenaristid Eero ja Tarmo, ka nemad esimest korda. Ehk meil on koos selline kamp amatööre, tänu sellele me suutsime mõelda täiesti raamivabalt. Amatöörluse all ma mõtlen seda, et kõik asjad pidi mõtlema ise välja," selgitas Aguraiuja.

"Panga" sünniks läks neli aastat ideest teostuseni. Praeguseks on vaatamisõigused juba lätlastel, soomlastel ja isegi Ameerika Ühendriikides. "Me räägime väga spetsiifiliselt Eestis toimunud sündmustest, aga see on samas ikka dramaatiline, põnev, mõtlemisele väljakutseid esitav universaalne lugu, millest inimene peaks aru saama igas maailma punktis," ütles Aguraiuja, et näeb "Pangal" potentsiaali ka välismaal.

"Pank" jõuab Eesti Televisiooni eetrisse 18. oktoobrist kell 22.05. "Panka" saab kohe pärast telelinastust järele vaadata lehelt ERR.ee.

Peaosades astuvad üles Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsep, Priit Võigemast ja Andres Dvinjaninov.