Halloween tuleb Tartus ja Tallinnas raskemuusika saatel

Juba viiendat korda toimuv üritus toob Tallinnas ja Tartus ühe katuse alla põhjanaabrite metalcore hiiglase One Morning Lefti ning kohaliku koosseisu Horror Dance Squadi, kellega liituvad Tallinna hardcore legendid Burn Still, Lätis nime tegev The Vale ning A Metaphor for Betrayal Leedust.

Vandals kontserdid toimuvad Halloweeni nädalavahetusel 26. ja 27. oktoobril. 26. oktoobril Tallinnas Von Krahlis ja 27. oktoobril Tartus Gen klubis.