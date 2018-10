Harry ja Meghan said esimese beebikingi

Peter Cosgrove ja tema abikaasa Lynne andsid Meghanile ja Harryle pehme känguru, mille kukrus oli beebikänguru. Lisaks ei pea kevadel sündiv beebi kartma, et tema varbad külmetaksid, sest sai kingituseks paari Ugg saapaid. Ugg on Austraalia tuntud firmamärk, lambanahast saapad läksid moodi tänu surfaritele, kes sedatüüpi saabastes oma jalgu soojendasid, vahendas BBC.

