Maianil ilmus uus ja eestikeelne lugu "Sinise leegiga"

Maiani uus lugu on kirjutatud Universal Musicu korraldatud laulukirjutamislaagris, kus osalesid artistid, laulukirjutajad ja produtsendid Eestist, Soomest, Rootsist ning Lätist. Maiani lugu "Sinise leegiga" on kirjutatud koostöös Soome produtsendi Rafael Elivuo, Tom Olaf Urbi ning Kaspar Kallustega.

Lugu sündis eestikeelsena, kuna Maianil oli juba pikalt soov katsetada muusikukarjääri ka emakeeles esineva artistina.

"Oma sihtpunkti jõudmiseks või kasvõi teekonna alustamiseks peab tihtipeale muudes eluaspektides tohutult ohvreid tooma ja vahel tundubki, et midagi ei tasu kuidagi ära. Seisadki ühes kohas ja annad muudkui veel hetki oma eraelust, koolielust, tööelus, saad kaikaid kodaratesse ja kindlasti mingit mõttetut kriitikat, et jõuda kuskile, kus päriselt omadega olla tahad. Aga siis ühel hetkel jõuad sinna kohale, tekib selline arusaamismoment, et nüüd olen ma enam-vähem siin, kus olla tahan, ning oledki uhke ja särad selle sinise leegiga kõik tasub ära," kirjeldas Maian loo sõnumit.

Maian Lomp sai tuntuks Eesti Laulu 2015. aastal jäädes koos Karl-Kristjan Kingiga looga "Have You Now" teiseks. Peale seda pistis Maian taskusse lepingu Universal Musicuga ja andis välja kaks ingliskeelset singlit "Say it First" ja "Scissors".