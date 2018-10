Rainer Ild esitleb Erinevate Tubade Klubis debüütalbumit "Longero & Cheap Chips"

Rainer Ild on Noortebänd 2017 võidust tuule tiibadesse saanud duo, kuhu kuuluvad ansambli nimiliige Rainer Ild ja trummar Sven Seinpere. Pärast aastast tegutsemist on ilmunud debüütalbum "Longero and Cheap Chips", mille väljatulekut tähistatakse täna õhtul kontsertpaigas Erinevate Tubade Klubi.

"See päev jääb küll igavaseks meelde. Meie oma beebi on ametlikult väljas. See võib kõlada veidi naljakalt, kuid päriselt on nii teistmoodi tunne enda elu esimest albumit füüsiliselt käes hoida," selgitas õhinaga omanimelise duo solist Rainer Ild.

Trummar Sven Seinpere lisas, et teda huvitab, mis saab pärast seda, kui plaat on kõigile kuulamiseks avalik. "Natukene on tunne, et bänd on saanud täiskasvanuks ning meie suund oleks just kui nagu olemas, kuhu astuda. Sisimas tean, et see on alles algus ning parem on veel ees," lausus ta.

Lugude autoriteks on peamiselt Rainer ja Sven, albumi miksis aasta miksija tiitliga pärjatud Bert Prikenfeld.

Humoorikate vimkade poolest tuntud Rainer Ild on oma lühikese tegutsemisaja jooksul jõudnud nii Eesti muusika auhindade kui ka Kuldmuna gala, Intiskurmu, Õllesummeri ning mitmete teiste festivalide lavadele.

Et tänane päev veelgi meeldejäävamaks teha, otsustas duo korraldada sokipeo. Esitluskontsert on vanusepiiranguta. Uksed avatakse 20.30 ja Rainer Ild on laval kell 21.00.