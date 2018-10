Aet Süvari Ronaldot tabanud süüdistustest: loodan, et siin tehakse väga selge otsus

ERR-i sporditoimetaja Aet Süvari kommenteeris juhtunut ETV saates "Ringvaade". "Tahetakse ikkagi minna selle järele, et midagi siit välja kooruks, keegi ei taha seda vaiba alla lükata. Aga eks on nii- ja naasuguseid arvamusi," rääkis Süvari, et jalgpallimaailm võtab Ronaldo vastu tehtud süüdistusi tõsiselt.

Kuigi Saksamaa väljaanne Der Spiegel avaldas vägistamissüüdistuse väited eelmise aasta alguses, tõusis skandaal uuesti avalikkuse tähelepanu alla. Sel korral oli Mayorga nõus lugu oma nime ja näoga avalikult rääkima, ja läheb Portugali tippjalgpalluri vastu kohtusse. Pärast Mayorga juhtumi avalikustamist on Ronaldo vastu tunnistusi andnud veel mitmed naised.

Süüdistustel on juba tagajärjed - mees ei mängi sel aastal Portugali koondise eest ja tema sponsorlepingud on kahtluse all.

Süvari sõnul on Ronaldi maailma üks tuntumaid inimesi ja meeletult rikas, seetõttu on vaja ahistamissüüdistustele tõendeid. "Selge on see, et see mingil määral tekitab seda küsimust, et aga kui äkki see on ikkagi õnne õngitsemine. Teisalt ei soovi mitte ükski osa minus kahelda üheski naises, kes ütleb, et temaga selline asi juhtus. See on väga raske küsimus, aga selliseid asju peab lahendama faktipõhiselt," ütles Süvari.

Süvari ütles, et väga raske on olukorras, kus on kaks seisukohta, otsust langetada. "Ma tõesti südamest loodan, et siin tehakse mingi väga selge otsus, et see ei jää õhku rippuma, ei jää niimoodi, et sõna sõna vastu," rääkis Süvari.