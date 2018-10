"Ringvaate" katse: uus juusturiivimistehnika ei tööta

Uus tehnika näeb ette, et juusturiiv on külili asendis. Sel viisil peaks juust vähem laiali lendama ja kiiremini riivitud saama. "Ringvaate" testis uus tehnika ennast aga ei tõestanud. "Võrdsetes tingimustes võrdse juustu ja riividega tehtud uus riivimisstiil ei tööta," võttis Reikop katse kokku.

