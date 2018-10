Kuldnõelaga tunnustatud Aldo Järvsoo viskas pilgu Eesti moe 20 aastale

Hõbenõel antakse välja viimase aasta meeldejäävama panuse eest Eesti moeellu. See on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest.

Mees rääkis põgusalt praegustest moetrendidest - naistemoes on au sees litrid, meeste puhul on esile kerkinud tumesinised toonid.

Järvsoo sõnul on Kuldnõela pälvinud disainerid siiani pildis. "Keegi neist kaduma ei ole läinud. See on hea erialane tunnustus, mis ajendab natukene," lausus Järvsoo.

Järvsoo ise võitis Kuldnõela kümme aastat tagasi. "Kuldnõela auhind on näitaja, mis igal aastal näitab suuna kätte. Kui minu aastal oli rohkem ateljeedisain ja -mood esiplaanil, siis praegu on väikekaubamärke ja lahedaid asju tekkinud juurde," rääkis mees ETV saates "Ringvaade".

