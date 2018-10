Näosaade jõudis avanädalal teletabeli tippu, tema kannul oli "Pealtnägija"

Briti kuningaperre on oodata lisa. Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan ootavad Kensingtoni palee kinnitusel oma esimest last.

Eesti ilmselt pildistatuim kajakas elab vanalinnas Kohtuotsa vaateplatvormil, kes on poseerinud sadade turistide fotodel. Hõbekajakas on nii tuntud, et 2016. aastal tehti talle lausa Instagrami konto.

