"Urmas Ott. One Man Show" täiendatud versioon jõuab telelegendi surma-aastapäeval ETV-sse

"Ma tundsin, et üks väga oluline asi on saates puudu. Selle tühimiku täidab nüüd Urmase onunaine Pia Astrid Ott, kes meenutab, kuidas tema abikaasa saatis ta Urmase bioloogilist isa ära rääkima, et see rasedaks jäänud Elleniga, Urmase emaga, abielluks," selgitas saate autor Vahur Kersna ERR Menule.

Esmakordselt näeb avalikkus selles saates ka tol ajal Otepää täitevkomitee sekretäri ametit pidanud Ilmar Palumaa fotot. "See oli mees, kelle käest nõukogude televisiooni inimesekäsitluse uueks pööranud miljonite lemmik oma supergeenid sai," selgitas Kersna.

Teises uues intervjuus avab toonane meelelahutussaadete peatoimetaja Merike Viilup Oti ETV-st lahkumise tagamaid.

Vahur Kersna täiendatud versioon eepilisest suursaatest märgib kümne aasta möödumist päevast, mil Eesti kõigi aegade kõrgeima lennuga teletäht lahkus taevastele ekraanidele. Režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa. Saade on ETV eetris kolmapäeval kell 22.05.

17. oktoobril aastal 2018 on Urmas Oti kümnes surma-aastapäev.