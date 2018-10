Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtu toob kokku kolm legendaarset kitarristi

Oktoober on levimuusika näitusel kitarrikuu – 30. septembrist 28. oktoobrini on avatud pop-up näitus "Kuuekeelsed", kus saab näha 15 armastatud muusiku kitarri.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sari toob publikuni muusikud, kelle tegevus on mõjutanud Eesti levimuusika ajalugu. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

Kohtumisõhtu toob nende kolme muusiku abil kokku peaaegu kõik muusikastiilid - jazz, beat, rokk, pop, fusion, metal, kantri ja rockabilly. Kõik nad alustasid sügava nõukogude aja (kitarri)defitsiitses muusikamaailmas, kus neile südamelähedane muusika oli avaliku ühiskonna sügava põlu all. Aga kui on soov, siis on ka võimalus.

