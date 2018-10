Tartu ülikooli kliinikumist inimestele amputeeritud jäsemeid kaasa ei anta

TÜ kliinikumi operatsiooniosakonna vanemõde Karin Lea sõnas "Ringvaates", et tegelikult jäsemete amputeerimist nii tihti ette ei tule, kui arvatakse. "Reeglina on see mingi õnnetus, plaaniliselt on seda vähe," mainis ta ja kinnitas, et kliinikumis tuleb neid jäätmeid kokku 2,5 tonni. "Väga palju on rasvikuid, sest paksematel inimestel tuleb osasid asju ära võtta, lisaks võtame ära ka sapipõisi ja pimesooli, mis lähevad jäätmesse."

Lea kinnitusel ikkagi nii ei ole, et keegi liigub mööda maja, käsivars üle õla. "Me paneme ta ikkagi konteinerisse, kuigi ega keegi päriselt ei tea, mis seal koti sees on," mainis ta ja tõdes, et amputeeritud jäsemeid nad inimestele koju kaasa ei anna. "Kõik liha roiskub ja kus te seda hoiaksite, kõik läheb ikka hävitamisele."

Kõik haiglas tekkivad jäätmed kogutakse kokku haigla keldris asuvasse külmikusse, pärast mida põletatakse need ära Tartu külje all. Verised tampoonid, naharibad jms steriliseeritakse ära haiglas kohapeal.