Saate "Rakett 69" esimene finalist on Kristjan Lõhmus

Merilin Radvilavicius kinnitas "Ringvaates", et saates "Rakett 69" osalemisega tahaks ta olla noortele eeskujuks. "Ükskõik, kust sa pärit oled, milline on sinu sotsiaalne ja majanduslik taust ja millises koolis sa käid, entusiasmi ja huviga on kõik võimalik," sõnas ta.

Kristjan Lõhmuse jaoks on "Rakett 69" enese tõestamise viis. "Saan näidata, et peale keskkooli ei olegi teadmiste poolest nii ära kukkunud, ülikoolis sa spetsialiseerud mingile erialale ja üldpilt läheb kitsamaks, tahaks endale tõestada, et pole see üldpilt nii kitsas midagi," mainis ta.

Saatejuht Aigar Vaigu kinnitas, et tulemas on veel vähemalt neli hooaega saadet "Rakett 69". "Me elame keerulises maailmas ja see muutub üha keerulisemaks, aga selleks, et püsida kannul, pead sa olema tark ja nupukas, sa pead tehnoloogiast aru saama," tõdes ta ja nentis, et nende saade on hea võimalus, kus seda järgi proovida. Saatesse registreerimine on avatud 20. oktoobrini.

Ülesandeks, millega selgitati välja "Rakett 69" esimene finalist, oli laualolevatest vahenditest moodustada patarei. Võitis võistleja, kes suutis intervjuu lõpuks tekitada kõige suurema pinge. "See on väga klassikaline käed-külge teaduseksperiment, mida kõik saavad kodus järgi proovida," mainis Vaigu.