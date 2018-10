Eesti disainerite tooted lähevad jaapanlastele hästi peale

Samal ajal, kui Eesti muusikud tuuritavad ja annavad väljamüüdud kontserte erinevates Jaapani linnades, käivad nendega kaasas ka Eesti disainerid, vahendas "Ringvaade". "Meil on kolm pop-up poodi, millega me liigume koos muusikutega ühest linnas teise," selgitas disainer Kairi Lentsius ja lisas, et pärast seda on neil nädalaajane pop-up pood Seibu luksuskaubamajas. "Seal on väljapanek kõigil viiel disaineril."

Ehtekunstnik Anneli Tammik tõi välja, et Tokio on moelinnana maailma tipp. "Siin on väga erinevaid tahke, kui astud metroost välja linna peale, siis oled nagu filmis, see, mida oled varem kohanud ajalehtedes ja internetis, ongi nüüd siin."

Disainer Merle Suurkask kinnitas, et pärast esimest pop-up üritust, mis toimus juunis, sai ta kohe kirja, et saatke tooteid juurde. "See on ainult rõõmustav, sest kogu Jaapani esteetika on väga südamelähedane ja Jaapanisse tulek on olnud suur unistus."