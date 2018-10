Moekunstikino korraldab dokumentaali "McQueen" lisaseansi

Film peegeldab McQueeni loomingu metsikut ilu, julgust ja elujõulisust. See on intiimne pilguheit radikaalse ja lummava moegeeniuse ühtaegu piinatud ja lennukasse maailma, mille mõju moemaailmale on olnud mõõtmatu. "Meie huvi Alexander McQueeni vastu põhines pigem Tuhkatriinu lool," rääkis filmi režissöör Ian Bonhôte festivalile antud intervjuus. "Sellel, kuidas noorest trullakast Londoni töölisklassi poisist Leest sai Alexander, üks kõigi aegade tuntumaid moedisainereid."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel