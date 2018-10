Eesti pildistatuimal kajakal on Instagramikonto ja sadu jälgijaid

Eesti ilmselt pildistatuim kajakas elab vanalinnas Kohtuotsa vaateplatvormil ja on poseerinud sadade turistide fotodel. Hõbekajakas on nii tuntud, et 2016. aastal tehti talle lausa Instagrami konto.

Tallinna ettevõtlusameti sotsiaalmeedia peaspetsialist Maret Põldveer-Turay ütles ERR-i portaalile, et kajakast on tänaseks saanud Kohtuotsa vaateplatvormi maskott. Kajakat jälgib Instagramis 578 kasutajat ning erinevad inimesed on teda märkinud oma fotodel kümneid kordi. Kaunis hõbekajakas on nii tuntud tegelane, et sai 2017. aasta 1. aprilli naljana omale isegi nime - Steven Seagull (kajakas).

Estadventuresi giid Kadri Penjam ütles, et tegelikult on vaateplatvormil püsielanikest kajakaid mitu. Peakangelane Steven ilmutas end viimati suve alguses, kuid praegu on tema koha üle võtnud üks kajakapoeg.

"Nad on alati uhkelt poseerinud, inimesi ei tundu kartvat. Ilmselt on neile seal palju süüa antud, mistõttu see on mingi koht, kuhu nad kogu aeg tagasi tulevad. Seal on alati inimesi pigem massides ja linnud saavad hästi hakkama," rääkis Penjamin.

Põhjus, miks kajakad vaateplatvormile paikseks on jäänud, on ilmselt toit, mida arvukad turistid neile pakuvad. 2014. aastal kirjutas ERR-i teadusportaal Novaator, et Kanada teadlaste hinnangul on kajakad viimase 150 aasta vältel üha enam oma traditsioonilistest kalaroogadest loobunud ja läinud üle inimeste toidujäätmete tarbimisele.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialisti Tõnu Talvi sõnul on hõbekajakate puhul aga omane ka paigatruudus. "On see siis kevadel talvitusalalt saabudes mõne suurema kivi, korstna, katuseharja või mõne muu kõrgema koha valimine ja seal enda olemasolu sage näitamine ja häälega kuulutamine. Sama paigatruudus käib kajakatel ka pesitsuspaiga hoidmise kohta," selgitas Talvi.

Linnastunud hõbekajakas Steven on kiindunud Toompea vaateplatvormi. "Küllap seda soosib nii avar vaade, toitu pakkuvad turistid kui ka ilmselt tavapärasest julgemad ja edevamad isikuomadused. Isiksusi esineb ju lisaks inimesele ka teiste loomade-lindude seas," ütles Talvi.