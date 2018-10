"Troonide mängu" võttepaiku kaitsevad droonitapjad

Kuna varasemate hooaegade eel on HBO menusari pidanud infoleketega tegelema, võtsid produtsendid sel korral kasutusele äärmuslikud meetodid. Näitleja Sophie Turner avaldas, et võttepaiku kaitsevad droonitapjad ehk seadeldised, mis ei lase droonidel teatud piirkonnas lennata, vahendas Independent.

Seadeldist kasutatakse selleks, et kõmupiltnikud ei saaks enne viimase hooaja linastust lekitada kaadreid võtteplatsidelt meediasse. "Kui droon võttepaigal lendab, on meil seadeldis, mis selle alla toob. See on väga lahe. See loob drooni ümber välja, mis selle alla toob. Väga "X-meestelik"," kirjeldas Turner.

Võtetel narritati fotograafe ka sellega, et stseenidele filmiti alternatiivseid lõppe. Nii ei saa kindel olla, milline stseen tegelikult sarja jõuab.

HBO pole siiski suutnud kõiki spoilereid vältida. Jamie Lannisteri kehastav Nikolaj Coster-Waldau allkirjastas aasta alguses kohtupaberid, millest avaldub, mitmes osas näitleja viimasel hooajal kaasa teeb. Lisaks on lekkinud meediasse fotod inimestelt, kes on võttepaikade lähedusse sattunud ning püüdnud distantsilt seda fotole või videole jäädvustada. Võimalikud süžeepöörded pole sarja meeskonna rõõmuks veel lekkinud.

HBO hittsarja viimane hooaeg linastub järgmisel aastal ning eetrisse jõuab vaid kuus episoodi.