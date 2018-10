Mart Toome hakkab improviseerima

Improteater IMPEERIUMi liikmed on kutselised näitlejad Merilin Kirbits, Kati Ong, Mairi Tikerpalu, Maarika Mesipuu-Veebel, Tarvo Krall (ka muusikuna), Rauno Kaibiainen, Erki Aule ja Maarius Pärn, kes lisaks IMPEERIUMile kuuluvad teiste Eesti teatrite draamatruppidesse või tegutsevad vabakutselistena erinevates teatri-, tele- ja filmiprojektides. Peale näitlejate on IMPEERIUMis muusikud Ragnar Toompuu ja Madis Kreevan, valguskunstnikud Mario Saarik, Aleksander Sprohgis ja Aleksander Bachmann ning projektijuht Martha Liise Kapsta.

Linnateatri kaasnäitlejatelt sai Mart kinnitust, et kogumus on proovimist väärt. Mart tsiteeris õhinal kolleege: "Kuule, väga äge oli, väga äge oli!" ja "Kindlasti mine, mööda külge maha ei jookse."

IMPEERIUM on tuntuid Eesti näitlejaid etendustesse kaasanud juba kolmel sügis- ja kevadhooajal. Eesmärk on peale publiku rõõmustamise koolitada näitlejaid improteatri valdkonnas, õpetada neile erinevaid tehnikaid ning võtteid.

