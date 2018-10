Peeter Oja: eestlasele on vaeva nägemine sageli tulemusest olulisem

Saatejuhi küsimusele, kas ta ka tuuri kasutab värbamiskoosolekutena, vastas Peeter Oja: "Kindlasti! Aga seda ei pea selles mõttes kartma, et süstlaga kedagi taga ei aeta, need etendused on lihtsalt üks vorm edastada inimestele informatsiooni, millised nad tegelikult on."

Hakatuseks vaadati ära Vanamehe multikas "Puujumal", mida kommenteerides Oja nentis: "Vaatamata sellele, et mõtlemata uskudes midagi, mille tulemuseks on täielik kaos, me oleme säilinud -- vaat see on minu meelest tõeline ime."

"Kuulutatakse, et veel hetk ja meie rahvust ja kultuuri ei ole, aga mina olen veendunud, et meie individualism on see,mis meid säilitab ja mis teeb meid ka eriliseks: võõras võim ja vägi pole meid päriselt üles leidnud," arutles Peeter Oja.

Eestlaste töökust ta eriliseks ei pea, sest kõik rahvad on töökad või vähemalt peavad end selleks. Oja tõi aga näite vaeva tähtsusest eestlaste elus.

"Läksin ühele inimesele külla ja vaatasin tagaaeda. Ütlesin, et sul on päris kena aed. Vastuseks tuli: noh, eks ole vaeva ka nähtud," rääkis Oja. "Vaeva nägemine on meil sageli olulisem kui tulemus! Tule vaata, ma nägin vaeva, kuidas tundub?"

"Aga kui nipsust tuleb idee, siis mõeldakse, et ah, nii võib igaüks. Aga vaat, ei või igaüks!"

