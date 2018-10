Artur Talvik: mulle ei meeldi olla savi kellegi teise kätes

Mati Talvikul jäi "Ajavagude" kümnenda hooaja kolm viimast osa lõpetamata. Toimetaja Renita Timak ja režissöör Indrek Kangur palusid saated sisse lugema Mati poja Artur Talviku.

"See oli üks veider lugemine ja kummaline tunne, kui see ettepanek tehti, aga ma mõtlesin, et teeme ära, et see on minupoolne lehvitus vanale," kommenteeris Artur. "Ma ei tea, mismoodi inimesed selle vastu võtavad, sest isa hääl on niivõrd paljude kõrvus ja need sarjad on nii pikalt käinud. Aga loodetavasti vaatajad ei ehmu mu häälest ära, vaid jäävad sisu juurde kinni."

Mati Talvik andis vajalikku nõu, kui Artur veel filme tegi. "Ta oli päris hea indikaator, ütles üpris otse välja, küll niimoodi paitavalt, ta ei läinud isiklikuks," meenutas Artur Talvik. "Kui aga asi oli hea, siis ütles ta ka siiralt ja isiklikult."

Saatejuht Anu Välba küsis, miks Artur läks poliitikasse, mitte ei sära teatrilaval. "Sa oled ju legendaarsest 13. lennust, mida juhendas Kalju Komissarov ja kus olid veel Noormetsad, Elmo Nüganen, Rain Simmul, Raivo E. Tamm, Anne Reemann, Piret Kalda, Andres Dvinjaninov -- need inimesed teevad praegu eesti teatri ajalugu, aga sinul on kõigest kolm aastat Nukuteatris, miks nii?"

"Mul on selline kummaline iseloom, et mulle ei meeldi, kui keegi mind lavastab, mulle ei meeldi olla savi kellegi teise kätes," vastas Artur Talvik. "Ärgu näitlejad pahandagu, aga mina tahan endaks jääda ja rollide võtmine ei tule välja."

Juttu tuli ka poliitikast. Vaadake kogu intervjuud videost.