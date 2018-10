Video. Revals tuleb "Mustaga"

Tallinna ansambel Revals avaldas loo "Must", mis on esimene singel bändi novembris ilmuvalt täispikalt plaadilt. "Must" ei tähenda bändi sõnul selles loos värvi, vaid suhtumist.

Loo laulja ja banjomängija Merlin Purge ütleb, et Revals on bänd, millest ta Rõuges üles kasvades unistas, see bänd on andnud talle võimaluse painutada stampe.

"Ma pole kunagi tahtnud olla veel üks noor tüdruk, kes laulab vaid popballaade. Meie uus lugu on äge sõnamäng, millega tahan näidata, et ma pole kunagi olnud "roosa ja sädelev mannavaht". Revalsis tunnen end lõpuks õiges kohas."

"Must" ei näita vaid seda, mis puust on Merlin ise tehtud, vaid paljastab uue tahu Revalsi muusikas. Bänd, mida on on tituleeritud Eesti kõige ameerikalikumaks bändiks ning üle aastate parimaks country-bändiks, näitab oma rockilikku poolt, mis on sissejuhatuseks uuele albumile.

Revals on aasta jooksul andnud välja 2 plaati: "Jumal elab pealinnas" ja "Kirjad ääremaalt". Bänd nomineeriti Eesti Muusikaauhindadel oma debüütalbumiga parima uue tulija kategoorias. Revalsil on seljataga lugematu hulk nädalaid erinevaid edetabeleid ja poolsada kontserti üle Eesti ning hoog pole raugemas, vaid kasvamas.

"Musta" muusika ja sõnade autor Martin Saaremägi.