Kerstin Raidma: mida ootamatumad seosed, seda silmapaistvam reklaam

"Reklaamitegija põhiülesanne on luua seoseid ja mida ootamatumaid seoseid reklaamitegija suudab luua, seda enam on lootust silma paista," lausus Raidma.

Kerstin Raidma sõnul on uute reklaamitrendide seas ka sotsiaalteemad ja pisarakiskujad, sest maailmas on ärevad ajad.

"Lõpuks ometi on jõutud selleni, et tehakse kõigi reklaamide üle nalja ja eriti nende üle, kus taotakse vaatajale haamriga kuklasse vanu klišeid, kus naine paneb pesu kuivama ja mees võtab pudeli õlut," ütles Kerstin Raidma.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel