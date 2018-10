Priit Pihlap: Ivo Linna ütles, et "Tsirkus" on Eesti parim rockilugu

Keegi neist ei ole algkoosseisu liige, aga kaugel sellest ka pole: Pihlap on olnud bändis 43 aastat, Raidma 46 ja Lilje 49.

"Need on müstilised numbrid!" hüüatas saatejuht Anu Välba. "Kas teil on endal ka tunne, et seda bändi on nii kaua tehtud?"

"Siin olles mõtled, ega muidu ei mõtle," tunnistas Riho Lilje.

"Mina olen seda mõelnud, et kui kaua ma olen juba ilmas elanud, kui sellised numbrid on realiteedid," kommenteeris Priit Pihlap. "Ise olen 60, Fixi on tehtud 43 aastat."

Tuli juttu, et kuidas siis nii kaua bändina vastu pidada. "Muusikat ainult nii saabki teha, et endal on huvitav," ütles Pihlap.

"Kui ära hakkab tüütama, siis ei tasu enam teha," nõustus Evald Raidma.

"Aus muusikategemine on selline, et oledki jäägitult pühendunud, mitte ei mõtle kõrvalistele asjadele, et kas sa kirjutad hitti või kas see meeldib laiadele rahvahulkadele," märkis Pihlap.

"Oluline on ka omavaheline läbisaamine," lisas Lilje. "Sellepärast on paljud bändid laiali läinud."

Muusikud kommenteerisid omaaegseid stuudiovõimalusi. Kui Queeni vaimustuses tehti pala "Kuninganna", siis oli neljahäälset vokaali ja kahekordset kitarrisoolot päris keeruline salvestada.

"Oli ju kaherealine makk, mis tähendas üht rida instrumentaalile ja teist rida laulule ja kõik," meenutas Raidma. "Ja siis helimees Joosep Klemets kuidagi oskas veel kolmanda rea teha, et ühe rea kitarrile juurde."

"Puutükk ja kirves," iseloomustas Pihlap tollaseid stuudiovõimalusi. "Ja meie pidime sellest muusikat tegema."

"Tagasikerimist ei olnud, seetõttu lood pidid olema absoluutselt selged," märkis Raidma. "Sest keegi ei tahtnud hommikuni salvestada, et jälle otsast peale teha."

Priit Pihlap ütles, et 80ndatel oli Eestis kaks bändi, kes laval nii hästi kõlasid: Rock Hotel ja Fix. "Ivo Linna on ise öelnud, et meie "Tsirkus" on Eesti läbi aegade parim rockllugu."