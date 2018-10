Tallinn Fashion Week heidab pilgu Eesti moe tulevikutalentidele

Lisaks nimekatest moedisaineritest koosnevale põhiprogrammile seab järgmisel nädalal algav Tallinn Fashion Week fookusesse ka kodumaise moe tulevikutalendid - oktoobrikuise moenädala raames jõuab Kultuurikatla Katelde saali näitus, mis toob kokku noorte moeürituse MoeP.A.R.K erinevate vanuserühmade võitjate tööd.



"MoeP.A.R.K on Eestis ainus kooliealiste noorte moesündmus, mis koondab kogu Eesti noori - ka tänavused võitjad on pärit Eesti eri piirkondadest. Just seepärast tundus ainuõige seda üritust ka omalt poolt toetada," kommenteeris Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas seekordset näitust.

"Arvestades seda, kui palju vabatahtlikku tööd on teinud nii MoeP.A.R.Ki korraldajad Paides kui ka kõik sellel üritusel osalenud noored koos oma juhendajatega, siis tundus nende esiletõstmine igati õige, et neile just TFW abiga oluliselt suuremat kõlapinda pakkuda. Nende kirglik suhtumine moodi ning pühendumus oma loomingule ja selle esitlemisele on võrdväärne moenädalal osalevate päris moedisaineritega, tänu millele sobivad noored meie üritusele väga hästi. Mul on hea meel, et saame moesõpradele tutvustada noori talente just nende tee alguses ning innustada neid jätkama, kuni nad jõuavad TFW lavale," lisas Kikas.



Oma kollektsioonidega on näitusel väljas Elis Käär (Rocca al Mare Kooli 12. klass), Hannabel Kaal (Saaremaa Ühisgümnaasiumi 10. klass) ning Mairo Seire (Eesti Kunstiakadeemia moedisaini eriala 2. kursus). Kõik kolm disainerit võitsid 2018. aasta MoeP.A.R.Ki oma vanusekategoorias. Näituse külastamine on kõikidele huvilistele tasuta ning on avatud kogu TFW toimumise vältel.



Lisaks uhkele näitusele leiab sügisese Tallinn Fashion Weeki raames aset moenädala ametlik järelpidu, mis toimub koostöös peosarjadega TIKS ja Flavours laupäeval, 20. oktoobril algusega kell 21.30 Kultuurikatlas asuvas restoranis Korsten. TFW järelpeol keerutavad plaate DJd Sander Mölder, Peeter Ehala, Tõnn Kuuli ja Anton Must.