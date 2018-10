59-aastane Tartu naine näitab moekat eeskuju: ei pea olema tagasihoidlik

Heli moekirg sai alguse Pauluse kiriku kasutatud riiete poest, kus ta oma esimese ostu vaid kahe krooni eest sooritas, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Ma arvan, et see on hobi ja loomus ka, sest mind on alati riided huvitanud," rääkis Sööt.

Sööt tunnistas, et riided mõjuvad talle lausa tervistavalt. "Mul oli tervis halb ja siis ma võtsin ühe helesinise kampsuni, mille oli mulle kinkinud üks armas mees. Võtsin selle kampsuni, võtsin endale kaissu, see läks soojaks kaisus ja mul hakkas parem," tõdes naine.

59-aastasest naisestvalmis tütarde eestvedamisel tore fotosessioon, et naine oleks eeskujuks ka teistele. "Algul tegi mulle nalja ja tundus imelik, aga siis ma läksin selle mänguga kaasa, et tehke. Nad kutsusid tuttava fotograafi," kirjeldas Sööt. 86 moefotot pandi kokku näituseks Tallinnas ja Valgas.

"Keskealine naine on noor naine. Tuleb usaldada ennast, panna selga seda, mis meeldib, ei pea olema tagasihoidlik, kui ei ole enam 20-aastane," on Heli sõnum teistele.

Kuigi näitused on nüüdseks möödas, valmis meeleolukatest piltidest fotoraamat "Heli riided". Kataloogi "Heli riided" esitlus toimub 1. novembril kell

18.00 Kopli Couture'i poes Tallinnas.