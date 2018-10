Cool D Kanye Westi ja Donald Trumpi kohtumisest: see on odav populaarsus

Räppar Priit Kolsar ehk Cool D rääkis juhtunust ETV saates "Ringvaade" ja tõdes, et paljud kuulsad hip-hop tööstuse nimed on Westi käitumise peale pahased ning maailmakuulsad Jay Z ja Beyoncé loobusid Westiga lausa edasi sõbrustamast.

Kolsari sõnul ei oleks paljud kuulsad hip-hop artistid, eriti mustanahalised, kutsele vastanud. "Kanye West on ka varem teinud arusaamatuid väljaütlemisi. Ta ei mõtle nagu nii klassikaliselt, vaid kastist välja ja ilmselt selle käiguga on võitja tema, tema saab kõige rohkem kõlapinda sellest sündmusest. Lihtsustatult võiks öelda, et odav populaarsus," rääkis Kolsar.

Kolsar ütles, et Eesti konteksti on Westi ja Trumpi kohtumist keeruline panna. "Ma usun, et meie olukorras ja meie riigis ei ole riigijuhtide ja selliste inimeste nagu mina vaheline barjäär nii erinev ja nii suur. Ma usun, et sellest ei sünniks väga suurt kahju minule või minu fännide hulgas," kujutles Kolsar olukorda, kus tema näiteks Eesti presidendi või peaministriga kohtuma läheks.