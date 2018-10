Video: hirv "esitab" suurepäraselt Phil Collinsi hittloo trummisoolo

USA ja ka muu maailma sotsiaalmeedias on kulutulena levimas video hirvest, kelle sõrgade poolt tekitatud heli klapib suurepäraselt Phil Collinsi 1981. aasta hittloo "In the air tonight" trummisoologa.

Esmaspäeval kasutaja Josh Ballico poolt postitatud video kannab nime "in the deer 2nite" ning seni pole selgunud, millal ja kus video on filmitud.

Sarnast huumorit, kus igapäevaelu helisid on paigutatud mõne tuntud muusikapala konteksti, on varemgi sageli sotsiaalmeedias esinenud. Järgnevalt paar näidet, kus on kasutatud House of Paini 1992. aasta lugu "Jump around" ning Nirvana hitti "Smells like teen spirit".