ETV ja ETV+ teevad pühapäeval otseülekande aasta õpetaja galalt

Eesti väliskülalistel, kes pealinnast välja ei jõua, on nüüd ometi võimalus tutvuda ka kaugemate paikade vaatamisväärsustega. "Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla käis uurimas, kuidas see täpselt käib.

Haridus- ja teadusministeerium tänab aasta parimaid õpetajaid, tublimaid õpilasi ja hariduselu sõpru. Tänavu toimub tiitlite jagamine juba 14. korda ja kokku antakse aasta õpetaja tiitel välja üheteistkümnes kategoorias. Esimest korda antakse välja ka hariduse elutööpreemia. Tunnustatakse just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks ning kes panustavad õppurite arengu toetamisse ja koostöösse. Tänatakse kooliõpilasi, kes esindasid Eestit möödunud õppeaastal edukalt rahvusvahelistel võistlustel ja tunnustuse osaliseks saavad ka nende juhendajad.

